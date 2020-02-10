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Sakarya'da eğitime kar engeli

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

10.02.2020 01:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 01:42Sakarya'da eğitime kar engeli
'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin bazı mahallelerinde taşıma yapılmayacağı belirtildi.
Bu kapsamda, Hendek ilçesinde , Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü, Karapürçek ilçesinde Kanlıçay ve Ahmediye, Akyazı ilçesinde Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl, Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlmiye, Dutlar, Gökçeler, Madenler, Kuloğlu, Pınarbaşı, Saz, Yeniköy, Yağcılar, Uzunlar, Dere, Çengeller, Şabanlar, Tavşansuyu, Sığırlık, Çamyurdu ve Avdullar Mahallelerinde taşıma yapılmayacağı kaydedildi.
Açıklamada, 3 ilçedeki taşımalı öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.

Sakarya, Dikmen, Güncel

Kaynak: AA

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