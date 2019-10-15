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Sakarya'da engelliler için program düzenlendi

Sakarya'da engelli vatandaşların dayanışması için program düzenlendi.

15.10.2019 16:46Sakarya'da engelliler için program düzenlendi
Sakarya'da engelli vatandaşların dayanışması için program düzenlendi.
Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu tarafından Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinlik, engelli vatandaşların ve ailelerinin hem bir araya gelmelerini hem de gönüllerince eğlenmelerini sağladı.
Engelli vatandaşlarca Türk bayrağı açılarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verildiği etkinlikte kına gecesi düzenlendi.

Sakarya Engelliler Birlik Federasyonu Başkanı Nadide Dülger, burada yaptığı açıklamada, hayırseverlerin desteğiyle engelli ailelerinin içinde bulundukları sıkıntılı günlerini biraz olsun hafifletmek için program düzenlediklerini söyledi.
Dülger, 2011 yılından itibaren faaliyet gösteren derneğin amacının yaşam içinde karşılaşılan sorunların çözümü noktasında köprü ve destek olmak olduğunu belirterek, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna, terör devletine engel olmak, terör saldırılarını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı, bu toprakların huzuru, barışı ve kardeşliği için Türk milleti olarak milletçe destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Programda, organizasyona katkıda bulunanlara Dülger tarafından plaket verildi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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