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Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor

SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların alışverişlerini yapıyor.

24.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:18
Sakarya'da evden çıkmayanların ihtiyaçlarını jandarma ekipleri gideriyor

SAKARYA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların alışverişlerini yapıyor. Jandarma ekipleri, ihtiyaçları için kendilerini arayanların mahcup olduklarını hissettiklerinde, "Siz bize zahmet değil rahmetsiniz" diyerek yardımcı oluyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Vefa Sosyal Destek Grupları' çalışmaları kapsamında 65 yaş ve üstünde olan ya da kronik hastalığı nedeniyle dışarıya çıkamayanlara gelen çağrılar üzerine yardımcı oluyor. 112 Acil ve 156 hatlarına yapılan çağrıları değerlendiren jandarma ekipleri, ilaç ve acil ihtiyaçları için vatandaşları tek tek ziyaret edip, alışverişlerini yapıyor.

Yetkililer, yardım çağrısında bulunanları koronavirüs ile ilgili de uyarıyor. İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bize gelen yardım isteklerinde genelde mahcup bir sesle talepler iletiliyor. Biz de kendilerine sizler bizlere zahmet değil, rahmetsiniz diyerek gönüllerini almaya çalışıyoruz. Koronavirüs ile mücadele kapsamında kendilerine kısıt getirilen 65 yaş üzeri vatandaşları, insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan bu virüs salgını hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Ardından da dışarı çıkmamaları konusunun kendi hayatları açısından çok önemli olduğunu anlatıyoruz."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, Sakarya, Güncel

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