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Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:42 Sakarya'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
'nın ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Serdivan ilçesindeki 4 farklı ikametten televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarından şüphelileri belirleyen ekipler, A.K. (23), B.H. (19) ve V.Ç'yi (26) Adapazarı ilçesinde aynı araçta yakaladı.
Yapılan aramada, çalıntı 2 televizyon ve motorlu testere ele geçirildi.
Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan şüphelilerden A.K'nin cezaevi firarisi olduğu, Hendek ilçesinde çalınan otomobilin de faili olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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