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Sakarya'da evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına otel hizmeti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai bitimi hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına otelde konaklama imkanı sunuyor.

25.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:38
Sakarya'da evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına otel hizmeti
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, mesai bitimi hastaneden evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarına otelde konaklama imkanı sunuyor.
SUBÜ'den yapılan açıklamada, üniversiteye bağlı olarak hizmet veren Sapanca Park Uygulama Oteli'nde sağlık çalışanlarına konaklama hizmeti verilmeye başlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, ülke olarak salgına karşı büyük bir mücadele verdiklerini bildirdi.
Ülkede her alanda önlemlerin alındığını ve alınmaya devam ettiğini vurgulayan Sarıbıyık, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu süreçte en büyük fedakarlığı elbette sağlık çalışanlarımız gösteriyor. Onlar en büyük alkışı ve desteği hak eden beyaz önlüklü kahramanlarımızdır. Biz de üniversitemize bağlı ülkemizin en güzel ilçelerinden Sapanca'da bulunan otelimizi dışarıya kapatarak sadece sağlık çalışanlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu huzurlu nezih ilçemizde kendilerinin ve sevdiklerinin de güvende olmalarına katkı sağlamış olacağız. Onlar risk altında fedakarlık yaparken topluma düşen de uyarılara dikkat etmeleri ve mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarıdır. Sağlık Bakanımızın dediği gibi 'Hayat eve sığar'. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içindeyiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarına biz de teşekkür ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Sapanca, Sakarya, Güncel

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