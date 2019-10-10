Haberler » Güncel » Sakarya'da Fetih suresi okundu

Sakarya'da Fetih suresi okundu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da da Fetih suresi okundu.

10.10.2019 07:34Sakarya'da Fetih suresi okundu
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Sakarya'da da Fetih suresi okundu.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için yurt genelindeki bütün camilerde Fetih suresi okunacağı ve dua edileceği talimatı üzerine Sakarya'daki camilerde de sure okundu.

Adapazarı ilçesindeki Yeni Cami'de sabah ezanından sonra İl Müftü Vekili Mehmet Şahin ve Adapazarı İlçe Müftüsü Hamit Albayrak'ın katılımıyla Fetih suresi okunurken, Mehmetçik'in muvaffakiyeti için edilen duaya cemaat de eşlik etti.

Program, Adapazarı Müftüsü Albayrak'ın sabah namazını kıldırmasının ardından sona erdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
08:45 Beyoğlu'nda tek katlı metruk bina çöktü
08:45 İstanbul'da Barış Pınarı Harekatı için Fetih Suresi okundu
08:45 Barış pınarı harekatı için fetih suresi ve dualar okundu - 1
08:44 Vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı'na destek için camilerde buluştu - ERZİNCAN/
08:44 Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale...
08:44 Beyoğlu'nda metruk bina çöktü(2)
08:37 İZDES AFAD heyeti Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti
10.10.2019 08:46:17