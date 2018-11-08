Sakarya'da Fetö Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya
'da FETÖ kapsamında yapılan operasyonla gözaltına alınan bir öğretmen ve bir komiser yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan operasyonlarda görevine devam eden O.Z. isimli öğretmen 'ByLock' kullandığı, meslekten ihraç edilen İ.Ö. isimli komiser yardımcısını örgütle bağlantılı olduğu iddiası ile İzmir
'de gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Sakarya
08 Kasım 2018 Perşembe 21:20