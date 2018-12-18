Sakarya'da Fetö/pdy Davası

Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılan tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz iki sanık, avukatları ve yakınları katıldı.
İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Söz
verilen sanıklar, daha önceki beyanlarını tekrar ettikleri, bu aşamada diyecek bir şeylerinin bulunmadığını belirterek, beraatlerini istedi.
Söz alan avukatlar da eksik hususların giderilmesini belirtti.
Bazı sanıklar hakkında beyanda bulunanların tanık olarak dinlenilmesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 12 Şubat 2019'a erteledi.
İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Başaran Gençlik Derneği üyesi 9 sanık hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Mahkeme heyeti, önceki duruşmada 1 sanığın dosyasını ayırmıştı.
Sakarya
Kaynak: AA