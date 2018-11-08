Sakarya'da Fetö/pdy Operasyonu

Sakarya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin emniyetteki "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı İ.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince İzmir
'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli, Sakarya'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sakarya
08 Kasım 2018 Perşembe 18:31