Haberler » 3. Sayfa » Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Haber

Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da FETÖ/PDY'e yönelik devam eden soruşturma kapsamında Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

27.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:57Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
'da FETÖ/PDY'e yönelik devam eden soruşturma kapsamında Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen ve haklarında gözaltı kararı çıkartılan 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - SAKARYA

Polis Akademisi, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:24 Maltepe'de kediyi köpeklere parçalatan şahıslar yakalandı
18:21 TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
18:12 Karabük'te DEAŞ operasyonu
18:12 PKK/KCK terör örgütü tarafından Ankara'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi'ne yönelik...
18:07 Bolu'da TEM Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
17:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü
15:45 Emre Akbaba, 7 ay sonra ilk kez takımla antrenmana çıktı
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
23:33 Hasan Şaş son dakikada gelen gol sonrası çılgına döndü!
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 18:25:17