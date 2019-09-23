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Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması

Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

23.09.2019 13:48Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
Sakarya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Gözaltına alınan şüphelilerin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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