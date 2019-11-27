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Sakarya'da FETÖ/PDY şüphelisi 7 kişi yakalandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 7 zanlı gözaltına alındı.

27.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:30Sakarya'da FETÖ/PDY şüphelisi 7 kişi yakalandı
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 7 zanlı gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencisiyken ilişikleri kesilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılığın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde düzenlenen operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.
Emniyete getirilen zanlıların işlemleri sürerken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Başsavcı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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