Sakarya'da freni boşalan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde virajı alamayan ve freni boşalan sondaj kamyonu fındık bahçesi yanında bulunan eve girdi.

Sakarya'da freni boşalan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
10.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:46
Sakarya'nın Hendek ilçesinde virajı alamayan ve freni boşalan sondaj kamyonu fındık bahçesi yanında bulunan eve girdi. Kazada babaanne kamyon altında kalarak hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu ve araç sürücüsü de yaralandı. Adeta savaş alanına dönen olay yeri ise havadan da görüntülendi.

Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayraktepe Mahallesi'nde rampadan aşağıya doğru inen ve plakası henüz belirlenemeyen sondaj kamyonunun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon virajı alamayınca fındık bahçesine girdi. Kamyonu durduramayan şoför fındık bahçesinin yanında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi. Duvarı kırarak evin içerisine giren kamyonun altında kalan Ruhinaz Mutlu isimli kadın hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu Elif Naz Mutlu ve ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü de yaralandı. Kaza sonrasında ekiplerce kurtarılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon altında kalan Ruhinaz Mutlu'nun cansız bedeni ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirirken, adeta savaş alanına dönen olay yeri ise havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, 3. Sayfa, Haber

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