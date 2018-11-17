Sakarya'da "Gazetecilerin Hedef Gösterilmesi" İddiası

Sakarya
'da, bir gazeteci ile Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinin güvenlik görevlileri arasında yaşanan olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü
ile Basın İlan Kurumu
Sakarya Şube Müdürlüğünce açıklama yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Kasım'da Sakarya Halk gazetesinde yer alan "Hastanede zulüm devri" başlıklı haberde geçen iddialar doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın mensubu Hüseyin Cumalı ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında yaşandığı belirtilen olayla ilgili inceleme yapıldığını belirtti.
Basının ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının uygun görüldüğünü ifade eden Öğütlü, şunları kaydetti:
"Basında çıkan bazı haberlere göre ilimiz hastanelerinde basın mensuplarına karşı hukuk dışı davranış iddialarını araştırmak üzere inceleme başlatılmıştır. Hastane içerisinde hasta hakları acısından mahremiyet göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığımız tarafından fotoğraf ve görüntü alınmasına izin verilmemektedir. Özellikle acil servislere gelen hastaların mahremiyetleri daha ön planda olduğundan basın mensuplarının da bu konuda daha hassas davranacaklarını umarak, iddia konusuyla ilgili personele hizmet içi eğitim verilmek üzere başhekimlerimize resmi yazı gönderilmiştir. Basının haber alma özgürlüğü doğrultusunda mevcut kurallar ve kaidelerle yürürlükte olan yasalar çerçevesinde hareket edilmesi yönünde hastanelerimizde gerekli çalışmaların yapıldığını, kamuoyunun bilgisine sunarız."
"Her türlü saldırı ve hedef gösterme girişimini kınıyoruz"
Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü Engin Kaşdaş ise yaptığı yazılı açıklamada, basın ahlak ilkelerini benimsemiş, kamuoyunu doğru bilgilendirme görevini hakkıyla yerine getiren gazetecilerin hedef gösterilmesi, görevlerini yapmalarına mani olunması, aşağılanması ya da dışlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Kamu görevi yapan ve toplumun haber alma hakkını karşılayan gazetecilerin zaman zaman tasvip edilmeyen tarz davranışlarla karşı karşıya kalabildiğini aktaran Kaşdaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Şeffaf ve hesap verebilirliği ön planda tutan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin ve gazetecilik mesleğine saygı duyan herkesin bu noktada hassas olması, haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme faaliyetlerinin sağlıklı işlemesine yardımcı olması, kutsal olarak gördüğümüz gazetecilik mesleğini icra edenlere sahip çıkması büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle gazetecilik mesleğini icra ederken; gerekçesi ne olursa olsun, hedef gösterilen, görevini yapması illegal yöntemlerle engellenen meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyor, her türlü saldırı ve hedef gösterme girişimini de kınıyoruz."
Sakarya Üniversitesi,Sakarya
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:01