Sakarya'da Girişimcilik Eğitimleri Başlıyor

Sakarya
'da imzalanan protokol kapsamında bu yıl için bin 250 kişiye yönelik girişimcilik eğitimi verilmesi planlanıyor.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, SATSO, İŞKUR
İl Müdürlüğü ve Avrupa Birliği Türkiye
İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM Doğu Marmara
) arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında kendi işini kurmak isteyen ve girişimcilik eğitim programlarına katılan adaylara yönelik ücretsiz eğitim imkanı sağlanacak.
Adayların eğitimlerle kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenirken, adaylara eğitim sonunda katılımcı belgesi verilmesi ve KOSGEB'in yeni girişimci desteğinden yararlandırılması planlanıyor.
SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, imza töreninde yaptığı konuşmada, kentteki girişimci sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Değişen iş dünyası, gelişen teknolojiyle üreten bir dönemden geçiyor. Gelenekçi anlayışlar, yerini inovatif, Ar-Ge ve teknoloji tabanlı yapılara bıraktı. Bu yüzden, nitelikli ve sürdürülebilir iş fikirlerine sahip girişimcilere ihtiyacımız var. Sakarya'nın bu konuda ciddi potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Tüm girişimci adaylarına bu eğitimlerden faydalanmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da girişimcilik eğitimleri başlamadan yaklaşık 300 kişinin müracaatta bulunduğunu belirterek, girişimciliğe olan ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Altuğ, Kaya ve ABİGEM Doğu Marmara Genel Müdürü Şenay Yıldız
, daha sonra 2019 yılı için bin 250 kişiye yönelik girişimcilik eğitimi protokolünü imzaladı.
Protokol ile SATSO hizmet binasında 25'er kişilik gruplar halinde her ay 5 veya 6 grup girişimci adayının eğitim alması hedefleniyor.
İlk grup girişimcilik eğitimi ise 11 Mart'ta başlayacak.
Ekonomi
Kaynak: AA