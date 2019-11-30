Sakarya'da gölde kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu

Sakarya'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki gençten birinin cesedi bulundu.

M.E. (16), A.D. (17) ve H.Y. (18) Akgöl'de gezmek için Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde kayığa bindi. Kayığın gölün Karasu ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu 3 genç suya düştü.

M.E'nin yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkartarak kayığa aldı. Daha sonra olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, kayıp iki genci arama çalışması başlattı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp iki genci arama çalışmalarına Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıçları ile vatandaşlar da kayıklara destek verdi. A.D'nin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu. A.D'nin cenazesi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

H.Y'yi arama çalışmalarına yarın sabaha kadar ara verildi.