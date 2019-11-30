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Sakarya'da gölde kayığın devrilmesi sonucu iki genç kayboldu

Sakarya'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu 3 gençten biri kurtarıldı, kaybolan iki kişiyi bulma çalışmaları sürüyor.

30.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:20Sakarya'da gölde kayığın devrilmesi sonucu iki genç kayboldu
'da gölde gezmek için bindikleri kayığın devrilmesi sonucu 3 gençten biri kurtarıldı, kaybolan iki kişiyi bulma çalışmaları sürüyor.
M.E. (16), A.D. (17) ve H.Y. (18), Akgöl'de gezmek için ilçesi Bakırlı Mahallesi mevkisinde kayığa bindi.
Kayığın gölün ilçesi sınırlarında devrilmesi sonucu 3 genç suya düştü.
M.E'nin yardım çığlığını duyarak olay yerine kayıkla gelen vatandaşlar, genci sudan çıkartarak kayığa aldı.
Daha sonra olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri, kayıp iki genci arama çalışması başlattı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırılan M.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya, Ferizli, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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