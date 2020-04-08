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Sakarya'da gözetim süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen misafirler, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.

08.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:00
Sakarya'da gözetim süresi biten misafirlerden görevlilere teşekkür mektubu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya 'daki yurtlarda gözetim sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilen misafirler, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.
Devletin imkanlarıyla mart ayında yurt dışından Sakarya'ya getirilerek Sabahattin Zaim, Rahime Sultan, Arif Nihat Asya ve Muhammet Fatih Safitürk öğrenci yurtlarına yerleştirilen, aralarında kaymakam adayları, öğrenci ve işçilerin de bulunduğu 1500 kişiden bir kısmı, evlerine giderken bıraktıkları mektuplarda görevlilere minnettarlıklarını dile getirdi.
Bazıları isimsiz bırakılan mektuplarda misafirler, kendileriyle ilgilenen tüm personele teşekkürlerini iletti.
"En güzel olan ne varsa bizim devletimiz hak ediyor"
Mektuplardan birinde kendisinin avukat, eşinin de kaymakam adayı olduğunu belirten bir misafir, kendilerine sağlanan imkanlar için minnettar kaldıklarını kaydetti.
Devlete hizmet etmeyi gaye edindiklerini anlatan misafir, mektubunda, "Biz en çok devlet için çalışmayı, devlete hizmet etmeyi istiyoruz bu hayatta çünkü en güzel olan ne varsa bizim devletimiz hak ediyor, inanıyoruz. İnşallah devletimize yük olmamışızdır ve böyle bir ülkede yaşıyor olmanın teşekkürünü edebiliriz ömrümüz boyunca." ifadelerini kullandı.
Misafirlerden Kübra Ateş de mektubunda, "Bizler için bu fedakarlığı yaptığınız için minnettarız. Daima aydınlık geleceğiniz olsun." diye yazdı.
"Benim ülkem hizmetin en güzellerini yapma çabasında"
Yurtta kaldığı süre boyunca Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünü gururla düşündüğünü aktaran başka bir misafir de mektubunda şu cümlelere yer verdi:
"Verilen müthiş imkanlar, bizleri rahatlatan açıklamalar, seferber olmuş bir Türkiye... Emeği geçen tüm çalışanlara, bakanlarımıza, Cumhurbaşkanımıza, herkese, gözlerimizi yaşartan ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tek kelimeyle mükemmelsiniz. Sözde gelişmiş birçok ülke, vatandaşına hiçbir hizmet yapmazken benim ülkem hizmetin en güzellerini yapma çabasında. Mükemmel günler geçirdik karantinada, hiç unutmayacağımız 14 gün. Çocuklarımla çok mutluyduk. Allah herkesten razı olsun. Rahmetini, rızıklarını, iyiliklerini ülkemizin ve sizlerin üzerine yağdırsın. Bize yaptığınız hizmetlerin katlarını sizlere versin."
Misafirler ayrıca, salgın öncesi yurtlarda kalan ve kendileri için odaları boşaltan üniversite öğrencilerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Etiketler: Arif Nihat Asya, Sabahattin Zaim, Sakarya, Güncel
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