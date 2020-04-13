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Sakarya'da gözetim süresi dolan 6 kişi evlerine gönderiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya'daki yurtlarda gözetim altında tutulan 6 kişi tahliye edilmeye başlandı.

13.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:46
Sakarya'da gözetim süresi dolan 6 kişi evlerine gönderiliyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Sakarya 'daki yurtlarda gözetim altında tutulan 6 kişi tahliye edilmeye başlandı.

Ürdün 'den gelerek Türkiye 'ye 30 Mart'ta giriş yapan 6 kaymakam adayının, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Arif Nihat Asya Yurdu'ndaki 14 günlük gözetim süresi doldu.
Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen, eldiven ve maske dağıtılan kaymakam adayları sağlık, pasaport ve kimlik kontrolünün ardından evlerine gönderiliyor.
Sakarya'da 6,7,8 ve 9 Nisan tarihlerinde aralarında iş adamı, öğrenci, kaymakam adayları, şoför ve işçilerin bulunduğu 1728 kişi, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Türkiye, Ürdün, Güncel
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