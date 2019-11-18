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Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu

Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

18.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:58Sakarya'da gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
Sakarya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent genelinde cep telefonlarına IMEI kopyalama-klonlama işlemini ve gümrük kaçağı cep telefonlarının satışını yaptığı tespit edilen 4 ayrı GSM teknik servisine eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda, 16 Box cihazı (IMEI kopyalama-klonlama aparatı), 15 çeşitli marka ve modellerde IMEI kopyalanmış-klonlanmış ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen tuşlu ve akıllı cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 16 harddisk, 153 adet 9 mm fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

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