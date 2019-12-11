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Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:52
'nın ilçesinde hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Kasım'da Dr. Kamil Sokak'ta 7 aylık hamile kadının darbedilerek çantasının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen T.O.K'yi (34) de dahil ederek soruşturmayı genişletti.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini belirledikleri T.O.K'nin arkadaşı Ü.Ö'yü (38) gözaltına aldı.
Şüpheli Ü.Ö'nün sorgusunda, mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesi nedeniyle darp yoluyla çocuğu düşürmesi için 35 bin lira karşılığında T.O.K. ile anlaştığını itiraf ettiği belirtildi.
Ekipler, bunun üzerine T.O.K'yi de gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılıktaki sorguları devam ediyor.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli Ü.Ö'nün hamile kadını takip ederek darbetmesi ve çantasını alarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.
Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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