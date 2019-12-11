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Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hamile kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

11.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:58Sakarya'da hamile kadının darbedilmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı
'nın ilçesinde hamile kadının darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 27 Kasım'da Dr. Kamil Sokak'ta, 7 aylık hamile kadının darbedilerek çantasının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen T.O.K'yi (34) de dahil ederek soruşturmayı genişletti.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiğini belirledikleri T.O.K'nin arkadaşı Ü.Ö'yü (38) gözaltına aldı.
Şüpheli Ü.Ö'nün sorgusunda, mağdur kadınla birlikteliklerinden olan çocuğu istememesi nedeniyle darp yoluyla çocuğu düşürmesi için 35 bin lira karşılığında T.O.K. ile anlaştığını itiraf ettiği belirtildi.
Ekipler, bunun üzerine T.O.K'yi de yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe "nitelikli yağma (gasp)" suçundan tutuklandı.
Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli Ü.Ö'nün hamile kadını takip ederek darbetmesi ve çantasını alarak olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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