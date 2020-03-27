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Sakarya'da hasta yakınlarını bilgilendirmek için servis kuruldu

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için 'Hasta Bilgilendirme Servisi' kurdu.

27.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:58
Sakarya'da hasta yakınlarını bilgilendirmek için servis kuruldu

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için 'Hasta Bilgilendirme Servisi' kurdu. 'Haberi bizden al, yeter ki evde kal' sloganıyla kurulan servis, hasta yakınlarına bilgi veriyor.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, hasta yakınlarının gereksiz yere hastaneye gelmemesi için Hasta Bilgilendirme Servisi kuruldu. 'Haberi bizden al, yeter ki evde kal' sloganıyla kurulan servis sayesinde hastanede tedavi gören hastaların durumlarıyla ilgili hasta yakınları telefonla bilgilendirilmeye başlandı.

Hasta Bilgilendirme Servisinde görevli personel tarafından hastaların yakınları aranarak durumlarıyla ilgili bilgi verilirken, herhangi bir durumda hastayla ilgili bir ihtiyaç olduğunda bilgilendirme yapılacağı belirtilerek, bunun dışında hastaneye gelmelerine gerek olmadığı belirtiliyor.

Hastaların sağlık durumları hakkında detaylı bilgileri paylaşan personel, koronavirüs nedeniyle hastanelerde gereksiz kalabalıkların oluşmaması için hasta yakınlarına 'Evde kalın' çağrısı yapıyor. Bilgilendirme sistemi hasta yakınları tarafından da memnuniyetle karşılanırken sistem sayesinde yoğunluğun yüzde 40 oranında azalması planlanıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Güncel

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