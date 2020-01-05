Haberler » Güncel » Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak - Haber

Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her ilçede Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kurma düşüncelerinin olduğunu bildirdi.

05.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:14 Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her ilçede Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kurma düşüncelerinin olduğunu bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SGM'yi ziyaret eden Yüce, sürdürülen faaliyetler hakkında sorumlulardan bilgi aldı, öğrencilerle bir araya geldi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüce, SGM'lerin her geçen gün öneminin ne kadar arttığının farkında olduklarını söyledi.
Yüce, SGM'lerin binlerce öğrenciye, engelli vatandaşlara ve çok farklı alanlarda hizmet verdiğini belirterek, "Çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar bu merkezde buluşarak hem vakitlerini bilgiyle değerlendiriyor hem de yeni beceriler, bilgiler öğreniyor. Bizim SGM'lerdeki temel amacımız; geleceğin teminatı öğrencilerimizin ahlaklı, kendine güvenen ve boş zamanlarını kaliteli geçirip güzel dostluklar edinen bireyler olmasıdır. Bu doğrultuda her ilçemizde bir SGM kurma düşüncemiz var. Son olarak Karasu SGM'yi hizmete aldık. İnşallah diğer ilçelerimizde de vatandaşlarımızı SGM'ler ile buluşturarak sosyal hayatlarına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Yüce'ye eşi Filiz Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar da eşlik etti.

Ekrem Yüce, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:44   Ahlat'ta beyaza bürünen tarihi yapılar görsel şölen sunuyor - Haber
14:44   Manisa'da minibüs devrildi: 2 ölü, 9 yaralı - Haber
14:42   Kasapoğlu ve Pakdemirli, Sarıkamış'ta yürüyüş sırasında AA muhabirine açıklamada bulundu - Haber
14:42   Zonguldak türkiye'de nadir görülen kuş türü zonguldak'ta fotoğraflandı - Haber
14:38   Giresun yaylalarında kar keyfi - Haber
13:27   İranlı komutan Süleymani'nin cenazesi 4 şehre götürülecek - Haber
10:21   Kasım Süleymani suikastı sonrasında, İran'ın olası intikam senaryoları ortaya çıktı - Haber
09:43   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ruhani'ye: Öfkenizin farkındayım - Haber
09:25   İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor - Haber
09:24   Doberman cinsi köpek "Bobo" ameliyat edilmezse göremeyecek - Haber
5.01.2020 14:47:55