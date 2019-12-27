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Sakarya'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 6 şüphelisi jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

27.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:10 Sakarya'da hırsızlık operasyonu: 6 gözaltı
'nın ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının 6 şüphelisi jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dün Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesinde ikamet eden M.V. isimli vatandaşın evinde hırsızlık olayı meydana geldi. Olayın ardından harekete geçen Karasu İlçe Komutanlığına bağlı asayiş timleri olay yeri incelemesi sonrasında elde ettikleri delilleri değerlendirerek kısa sürede içerisinde faillerin kimliklerini belirledi.

Şüphelilerin kullanmış olduğu otomobil takip edilerek, jandarma trafik timleri tarafından Karası - Adapazarı yolu üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada çalıntı eşyalar araç bagajında bulunarak el konuldu. Mağduriyet yaşayan M.V.'nin evinden çalınan eşyaları teşhis etmesi sonucu, eşyalar kendisine teslim edilirken diğer kalan malzemeler ise adli emanete teslim edildi.

Olayı gerçekleştirdikleri şüphesi ile T.Y., E.K., K.K., C.Ç., T.A. ve T.Y. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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