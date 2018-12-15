Sakarya'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 12 hırsızlık olayıyla ilgili Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, şüphelilerin G.T. ile O.C. olduğunu tespit etti.
Teknik ve fiziki takibin ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
15 Aralık 2018 Cumartesi 12:49