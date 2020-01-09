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Sakarya'da hırsızlık şüphelisi iki kadın tutuklandı

Sakarya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, cezaevine gönderildi.

09.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:28Sakarya'da hırsızlık şüphelisi iki kadın tutuklandı
'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki kadın, cezaevine gönderildi.
ilçesinde özel aparatla kapıları açılan iki ikametten ziynet eşyası ve para çalınmasına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan E.Ö. (30) ve M.G'nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler, iki kadını Arifiye ilçesinde saklandıkları evde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kadın, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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