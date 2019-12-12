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Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evden televizyon ve aparatlarının çalınması olayına ilişkin bir şüpheli tutuklandı.

12.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:04Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'nın ilçesinde bir evden televizyon ve aparatlarının çalınması olayına ilişkin bir şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir adresten televizyon ve aparatlarının çalınması olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ve olayın zanlısının "hırsızlık" suçundan kaydı olan R.C. (19) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, çalıntı televizyonu satın alan Irak uyruklu S.S.D.A'ya ise (38) "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan Adapazarı'nda ikinci el eşya alım-satımı yapan yerlere yönelik operasyonda ele geçirilen televizyon ve aparatları, sahibine teslim edildi.

Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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