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Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karasu ilçesinde evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

25.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:16 Sakarya'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
ilçesinde evden hırsızlık olayına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mahallesi'ndeki 3 evden hırsızlık olayına ilişkin jandarma ekipleri çalışma başlattı.
İki şüphelinin kimliklerini belirleyen ekipler, ilçe merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlıktan elde edilen çok sayıda malzeme ele geçirilirken, şüpheli A.Ö. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Karasu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalıntı eşyalardan bir kısmı sahiplerine teslim edilirken, diğer şüpheli S.D'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Jandarma, İhsaniye, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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