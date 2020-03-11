Sakarya'da Hokey Şampiyonası sona erdi
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün imkan ve kabiliyetleri sonucunda Sakarya'da ilk kez düzenlenen Salon Hokey Turnuvası sona erdi.
11.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:22
Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün imkan ve kabiliyetleri sonucunda Sakarya'da ilk kez düzenlenen Salon Hokey Turnuvası sona erdi.
Akyazı Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakaların ardından Boybeyi Spor Kulübü şampiyon, Eğitim Spor Kulübü ikinci, Dolunay Spor Kulübü üçüncü, Alaağaç Spor Kulübü ise dördüncü oldu.
Turnuva sonunda 1'incilik ödülü Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, 2'ncilik ödülünü Akyazı MTAL Okul Müdürü Hüseyin Demir, 3'üncülük ödülünü Beden Eğitimi Öğretmeni Rüstem Boybeyi, 4'üncülük ödülünü MTAL Müdür Yardımcı Emrah Efe verdi. Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak, turnuvaya destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - SAKARYA
Akyazı Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakaların ardından Boybeyi Spor Kulübü şampiyon, Eğitim Spor Kulübü ikinci, Dolunay Spor Kulübü üçüncü, Alaağaç Spor Kulübü ise dördüncü oldu.
Turnuva sonunda 1'incilik ödülü Akyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, 2'ncilik ödülünü Akyazı MTAL Okul Müdürü Hüseyin Demir, 3'üncülük ödülünü Beden Eğitimi Öğretmeni Rüstem Boybeyi, 4'üncülük ödülünü MTAL Müdür Yardımcı Emrah Efe verdi. Hokey İl Temsilcisi Recep Kodalak, turnuvaya destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Spor
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Spor
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Spor
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Spor
Son Dakika: Kadir Has Üniversitesi koronavirüs nedeniyle eğitime ara verdi
Spor
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Spor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor