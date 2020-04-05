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Sakarya'da ihtiyaç sahibi 25 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi 25 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak.

05.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:30
Sakarya'da ihtiyaç sahibi 25 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak
Sakarya Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi 25 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Ekrem Yüce, Sakarya Valiliği başkanlığında, tüm kurumların iş birliği halinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda yardım kolilerini kontrol etmek üzere Kızılay Genel Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini, gıda yardım kolileriyle 25 bin ihtiyaç sahibi aileye destek sağlayacaklarını bildirdi.
Gıda kolilerine şeker ve çay desteği de sağlayacaklarını belirten Yüce, şunları kaydetti:
"Mersin ve Erzurum depolarından çay getirildi. Adapazarı Şeker Fabrikası'ndan da 1 tır şeker hibe edildi. Bizlere şeker desteği sağlayan Fabrika Genel Müdürü Hasan Çapraz ve yönetim kuruluna vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman şaşmayarak tek vücut hareket etmemiz gerçekten çok önemli. Hiçbir virüs, alacağımız tedbirlerin önüne geçemeyecek. İnşallah yakın zamanda bu virüsü yeneceğiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Valiliği, Ekrem Yüce, Kızılay, Sakarya, Güncel
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