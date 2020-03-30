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Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

30.03.2020 21:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:34
Sakarya'da iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 19 ABJ 984 plakalı otomobil, Akyazı mevkisinde aynı yöne giden kamyonla çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı.
Kazada araçta sıkışan yaralılara Akyazı itfaiye ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) müdahale etti.
Yaralı sürücü ile araçtaki Betül S, Oğuzhan S, Suzan K. ve Muhammet A, 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otoyolda meydana gelen başka kazada ise İstanbul yönüne giden Nagihan D'nin kullandığı 41 T 7032 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Otoyolu, Sakarya, Akyazı, Güncel
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