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Sakarya'da iki kadın kavga etti: 2 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgada, iki kadın yaralandı.

08.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:34 Sakarya'da iki kadın kavga etti: 2 yaralı
'nın ilçesinde kadınlar arasında çıkan kavgada, iki kadın yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki kadın çeşitli yerlerinden yaralanırken, kadınlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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