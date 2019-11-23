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Sakarya'da iki kardeşin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, iki kız kardeşin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı trafik kazasında hatalı olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.

23.11.2019 00:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:02Sakarya'da iki kardeşin öldüğü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı
'nın ilçesinde, iki kız kardeşin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı trafik kazasında hatalı olduğu belirlenen sürücü tutuklandı.
Mevlüt Uçar'ın kullandığı 34 LC 0519 plakalı kamyonet, dün Karasu istikametinde giderken, Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobille çarpıştı.
112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin'in (11) hayatını kaybettiğini belirledi, 4 yaralıyı ise ambulanslarla Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Tekbıyık'ın diğer kızı Melisa Şahin (7) de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan Tekbıyık, Barış Demirelli ve Nail Karpuz ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza sonrasında, kamyonet sürücüsü Mevlüt Uçar yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uçar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Olay
Mevlüt Uçar yönetimindeki 34 LC 0519 plakalı kamyonet, Karasu istikametinde giderken Limandere Kavşağı'nda manevra yapan Yasemin Tekbıyık idaresindeki 59 UG 091 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tekbıyık'ın kızı Kardelen Şahin olay yerinde, kardeşi Melisa Şahin de kaldırıldığı Ferizli Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, iki kız kardeş bugün Karasu ilçesinde toprağa verilmişti.

Sakarya, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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