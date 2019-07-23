Haberler» 3. Sayfa» Haber

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

23.07.2019 10:38 Sakarya
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki meydana geldi. Adapazarı yönüne giden Ahmet A.Ç., (49) yönetimindeki 34 GU 506 plakalı otomobil, anayola çıkmak isteyen Sıtkiye Ü., yönetimindeki 47 GM 170 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ahmet A.Ç., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Sapanca, Sakarya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:02   Konya'daki toprak altında kalan kamyon şoförü hayatını kaybetti
11:55   Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis engeli
11:43   Firari FETÖ şüphelileri Eskişehir'de yakalandı
11:41   Kaldırımdaki yayaya çarpıp ölümüne sebep olan 19 yaşındaki sürücü tutuklandı
11:41   Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 11 yaralı
11:40   Kayseri'de adli işlem yapılan 375 yabancı uyruklu kişi ülkelerine iade edildi
11:39   Nepal'de toprak kayması: 8 ölü