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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

05.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:38Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil İbrahim K. yönetimindeki 54 VF 149 plakalı otomobil, köprülü kavşakta Dindar K. idaresindeki 34 BD 1801 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan Fatma D, Necmiye K, Ayşe K, Okan T, Volkan B. ve Ufuk D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Adapazarı, Sakarya, İkizce, Güncel

Kaynak: AA

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