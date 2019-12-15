Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerefiye
Mahallesi D-140 kara yolu Alabalık Tesisleri mevkisinde Suat Y. yönetimindeki 54 FC 635 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 AB 3069 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.
Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.