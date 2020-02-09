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Sakarya'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi: 6 gözaltı

Sakarya'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki tarihi eser Tevrat ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

09.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:13Sakarya'da iki tarihi Tevrat ele geçirildi: 6 gözaltı
'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda iki tarihi eser ele geçirilirken, 6 şüpheli de gözaltına alındı.

İstihbarat birimleri Akyazı ilçesi Sanayi Sitesinde iş yeri bulunan H.G. isimli şahsın aracılığı ile tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisini aldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yeri sahibi H.G. ile birlikte E.B., N.A., B.K., A.E. ve H.Y. isimli toplam 6 şüpheli 06 BHK 216 plakalı araç ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 2 adet Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Jandarma, Sakarya, Tevrat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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