Haberler » Güncel » Sakarya'da iki tır ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haber

Sakarya'da iki tır ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Sakarya'da iki tır ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

06.02.2020 00:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 01:14Sakarya'da iki tır ve kamyonun karıştığı kazada bir kişi yaralandı
'da iki tır ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Gülenc idaresindeki 03 BR 965 plakalı tır, D-650 Sakarya-Bilecik kara yolunun mevkisinde aynı yönde seyreden Mehmet Ölçer yönetimindeki 41 NC 928 plakalı kamyona çarptı.
Kazayı gören ve aynı yönde seyreden Yusuf Kısağıl kontrolündeki 34 BVY 266 plakalı tır ise araçlara çarpmamak için yaptığı manevra sonrasında refüje çıkarak ağaçları ve trafik levhasını devirdi.
Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılan tır sürücüsü Gülenc, tedavisi için Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle kara yolunun her iki istikametinde trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Ekipler, araçların ve devrilen levhaların yoldan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Pamukova, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
6.02.2020 02:03:32