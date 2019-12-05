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Sakarya'da İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afetler Çalıştayı düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afetler" çalıştayı düzenlendi.

05.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:10Sakarya'da İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afetler Çalıştayı düzenlendi
Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından "İklim Değişikliği ve Meteorolojik Afetler" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş ve Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ katıldı.
Çalıştayda konuşan Vali Nayir, küresel ısınmanın iklimlerdeki farklılıkları azaltıp afetleri global hale getirdiğini belirtti. Her türlü afetin öncesinde, sırasında ve sonrasında alınan tedbirlerle can ve mal kaybının azaltılabildiğini belirten Nayir, "Bölgemiz afet çeşitliliği bakımından da zengin bir ülke. Depremi, seli, heyelanı bolca yaşamış ve yaşama ihtimali olan bir bölge. Bunları iklim değişikliğiyle, meteorolojik afetlerle ilişkilendirip bir çalıştayda konu edilmesi sebep olarak düşünülebilecek hususların önceden tahmin edilmesi ve gelişmeleri önceden bilerek bir yol alınması bizler için önemli." dedi.
Afetlerden önce sıkı önlemlerin alınması için büyük çabalar gösterdiklerini belirten AFAD Sakarya İl Müdürü Kaşkaş, "Toplumda iklim kültürünün oluşturulması, meteorolojik karakterli afetlere karşı toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturulması, kentsel yönetim anlayışında afet öncesi duyarlılığının artırılması amacıyla bu çalıştay icra edilmektedir." diye konuştu.
Çalıştayda iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Vali Ahmet Hamdi Nayir'a zeytin fidanı hediye edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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