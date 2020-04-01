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Sakarya'da İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Sakarya özelindeki tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu'nun 2. toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı.

01.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:38
Sakarya'da İl Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili Sakarya özelindeki tedbirlerin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu'nun 2. toplantısı, Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında yapıldı.
Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve kurul üyeleri, ilçe kaymakamları ve STK temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Nayir, salgının yayılmasının önlenmesinde sosyal izolasyon ile sosyal mesafenin korunmasının çok büyük önem arz ettiğini belirtti.
Vali Nayir, sahada büyük özveriyle çalışan tüm kurum, kuruluş ve STK temsilcileri ile yerel yönetimler, işletme sahipleri ve belirlenen kurallara uyan vatandaşlara teşekkür ederek, "Üzerinde özellikle durulması gereken konuların başında bulaşıcılık geliyor. Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşlarımızın daha az temas etmesi ve çok önemli bir neden bulunmadıkça dışarı çıkmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.
İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'nün ildeki son durum hakkında bilgi verdiği toplantıda, pandemi planları çerçevesinde sağlık teşkilatının personel, hastane, tıbbi teçhizat ve sağlık personeli görevlendirmeleri hususları ele alındı.
Vali Nayir, toplantı sonrası ilçe kaymakamları ile bir araya gelerek, çalışmalar ve tedbirlere dair bilgi alıp fikir alışverişinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya, Güncel
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