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Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı

Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.

01.10.2019 12:34Sakarya'da iş kazası: 5 yaralı
Sakarya'da bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 5 işçi yaralandı.
Hendek ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir orman ürünleri fabrikasının üretim bölümündeki buhar kazanında bakım yapan işçilerin üzerine kaynar su döküldü.
Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerden O.K. (26), C.Ç. (26), Ö.K. (25), G.K. (28) ve M.K'nin (26) vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluştu.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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