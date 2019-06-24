24.06.2019 16:37
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Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Sakarya

Sakarya'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sakarya 'da işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali P. idaresindeki işçileri taşıyan 54 S 0716 plakalı midibüs, D-100 kara yolunun Bekirpaşa mevkisi Ankara istikametinde devrildi.
Devrilmenin etkisiyle serviste bulunan işçilerden 4'ü yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Servisten kendi imkanlarıyla çıkan diğer işçiler, başka bir araçla yola devam etti.
Öte yandan bölgedeki evlerde yaşayan vatandaşlar, yol kenarına bariyer yapılması konusunda taleplerinin olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
İşçi , Sakarya , Güncel

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