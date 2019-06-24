24.06.2019 17:28
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Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralıSAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi.

Sakarya 'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde işçi servisi devrildi. Meydana gelen trafik kazasından 4 işçi yaralandı.
Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Bekirpaşa Mahallesi mevkiinde A.P., idaresindeki 54 S 0716 plakalı işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkararak devrildi. Kazayı gören mahalleli yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası işçileri taşıyan otobüs alev aldı. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yaralanan 4 işçi servis içinden çıkararak ambulansa aldı. Yaralılar ilk müdahale sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Sakarya'da işçi servisi devrildi: 4 yaralı
Kaynak: İHA
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