Sakarya'da İşçilerin Devrilen Vincin Altında Kalması

Sakarya
'da malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu yaralanan 4 işçiden 1'i öldü.
Alınan bilgiye göre, Hendek
ilçesinde 2. Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vincin devrilmesi sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan O.Ç, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
O.Ç'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. İşçinin cenazesi, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hendek ilçesinde 2. OSB'de faaliyet gösteren galvaniz kaplama fabrikasında malzeme yüklü vinç, 5 gün önce henüz belirlenemeyen nedenle devrilmişti. Vincin altında kalan yaralı işçiler A.A, C.B, O.Ç. ve O.Y. hastaneye kaldırılmıştı.
OSB,İşçi,Sakarya
10 Aralık 2018 Pazartesi 01:05