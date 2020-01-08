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Sakarya'da istinat duvar çöktü: 1 yaralı, 2 bina tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde etkili olan yağışlar sebebiyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişi yaralanırken 2 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

08.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:21 Sakarya'da istinat duvar çöktü: 1 yaralı, 2 bina tahliye edildi
'nın ilçesinde etkili olan yağışlar sebebiyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişi yaralanırken 2 bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gün boyu etkisini gösteren yağış sonrasında Sakarya Üniversitesi Kampüsü mevki'inde bulunan bir sitenin istinat duvarı çöktü. Konunun verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekiplerce bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çökme esnasında ise 1 kişinin omuzundan hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ekiplerce gerçekleştirilen incelemelerin ardından ise, site içerisinde bulunan 24 dairenin bulunduğu 2 binanın da güvenlik amacıyla tahliye edildi. Duvar tekrardan yapılana kadar dairelerde kimsenin oturmayacağı öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kemalpaşa Mahallesi, Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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