Sakarya'da jandarma uygulama noktasında koronavirüs denetimi
Sakarya'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
29.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:46
Sakarya 'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulama noktalarında denetimlerini sürdürüyor.
İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında D-100 kara yolu Hasanbey kavşağı üzerinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, toplu taşıma araçlarını durdurarak kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti.
Sürücüleri uyaran ekipler, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda yolculara bilgi verdi.
Uygulamada, araç sürücüleri ve yolcuların ateşlerinin olup olmadığı da kontrol edildi.
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Kaynak: AA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Sakarya, Güncel