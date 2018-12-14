Sakarya'da Kaçak İçki Operasyonu

Sakarya
'da düzenlenen operasyonda 5 bin 940 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak içki üretimi yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Adapazarı
ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki B.T. (35) ve K.S'ye (44) ait iş yerinde, her biri 1,5 litre 396 adet gümrük kaçağı şarap ve 79 adet şarap kapşonu bulundu.
Malzemelere el konulan operasyonda, şüpheliler hakkında 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele
Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.
Sakarya
14 Aralık 2018 Cuma 17:52