Sakarya'da Kaçak İçki Operasyonu

Sakarya
'nın Karasu
ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kaçak alkol üretildiği ve satıldığı yönünde istihbari faaliyet sonucunda harekete geçen İlçe Jandarma
Asayiş ile Jandarma İstihbarat Timleri, Karasu Yalı Mahallesi'nde üç farklı adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ev ve iş yerlerinde kaçak alkol ürettiği ve sattığı iddia edilen A.T, Ü.Y.E. ve S.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde, iş yerinde ve şahıslara ait araçlarda yapılan aramalarda; kaçak üretilen 59 litre rakı, 58 litre viski, 94 litre votka, 2 litre likör, 17 litre etil alkol, 1 litre tekila, 4 gram kubar esrar, 32 marka belirtir amblem, 15 kapak denetim pulu ile kaçak içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karasu, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA