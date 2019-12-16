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Sakarya'da kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Sakarya'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

16.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:26Sakarya'da kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
ekipleri, çevrede doğal gaz hattının bulunması nedeniyle güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, AGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek doğal gazı kesmek için çalışma başlattı.
Bölgede bulunan 4 katlı bir binadaki vatandaşlar ise yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi.
ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

İtfaiye, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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